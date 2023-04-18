ZONGULDAK'TA MERKEZİ SİSTEMDEKİ ARIZA SEBEBİYLE EZAN 4 DAKİKA GEÇ OKUNDU

ZONGULDAK'ta merkezi ezan sisteminin arızalanması sebebiyle akşam ezanı yaklaşık 4 dakika geç okundu, ezanı bekleyen vatandaşlar oruçlarını 4 dakika geç açtı. İl Müftüsü Aşır Durgun, "Vatandaşlarımızdan arkadaşlarımız adına özür diliyoruz. Orucun bozulması açısından bir sıkıntısı yok çok şükür" dedi.

Kent merkezinde merkezi sistemdeki arıza sebebiyle akşam ezanı 19.41 yerine 19.45'te, 4 dakikalık gecikmeyle okundu. Oruçlarını açmak için iftarı bekleyen vatandaşlar ise ezanın okunmasını bekledi. Ezanın geç okunması sebebiyle vatandaşlar oruçlarını 4 dakika geç açtı. Bazı mahallelerde de imamlar, ezanın okunmadığını fark edip kendi imkanlarıyla ezan okuyup mahallelinin vaktinde oruç açmasını sağlasa da kentin birçok bölgesinde oruçlar geç açılmış oldu.

'SAATİMİZDE Mİ HATA VAR DİYE DÜŞÜNDÜK'

Ailesiyle birlikte orucunu açmak için bekleyen Aysel Oral, "Hoca 4 dakika geç okudu, orucumuzu geç açtık. Etrafa baktım herkes orucunu açmıştı, öylelikle açtık. Uzaktan da ezan sesi geliyordu. 3-4 dakika geç okundu" ifadelerini kullandı.