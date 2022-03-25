Zonguldak'ta mazot ve hurda demir çalmakla suçlanan 3 zanlı tutuklandı
AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta bir şirkete ait kamyondan mazot ve hurda demir çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı.
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bir şirkete ait kamyondan mazot ve hurda demir çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ile jandarma dedektifleri, bir şirkete ait kamyondan 270 litre mazot ve 3 ton preslenmiş hurda demirin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
AA / Gökhan Yılmaz - Güncel