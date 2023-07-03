Zonguldak'ta Makas Atan Sürücüye İdari Para Cezası

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, makas atan otomobilin sürücüsüne 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek' maddesi uyarınca 4 bin 64 TL idari para cezası uygulandı. Otomobilin makas attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana geldi. İstanbul yolu olarak da bilinen yolda, 67 ACT 202 plakalı otomobilin sürücüsü, peş peşe şerit değiştirerek ve zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar, duruma tepki gösteren bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün sürekli şerit değiştirdiği ve yola dik bir şekilde şeritte fren yaparak durduğu görüldü.