Haberler

Zonguldak'ta madende göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı, 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı, 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının eksi 263 kotu baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Olayda 5 işçi mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

İşçilerden 4'ü kurtarıldı, hafif yaralanan 1 madenci ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmaları sonucu göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaştı.

Ocaktan çıkarılan madenci Orhan Maskar'ın (44) cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Hastaneye gelen Zonguldak Valisi Mustafa Hacıbektaşoğlu, madencinin ailesine başsağlığı diledi.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, saat 12.15'te göçük ihbarı aldıklarını bildirdi.

Eksi 260-360 kotu arasında 5 işçinin göçüğe maruz kaldığına değinen Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Bunlardan 3'ü göçük anında kaçarak kurtuldu. 2 işçimiz göçük altında kaldı. 2 işçimizden biri yaralı olarak kurtarıldı, şuuru açık, hayati tehlikesi yok, az önce ziyaret ettik. Maalesef 1 işçimiz hayatını kaybetti, şehit oldu. Orhan Maskar işçimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralı işçimize acil şifalar diliyoruz. Ailesine, arkadaşlarına, madencilerimize geçmiş olsun, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışması tamamlandı. Büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun."

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
Beyaz Saray'daki zirveye dakikalar kaldı! Masada 6 kritik konu başlığı var

Trump birazdan Erdoğan'ı karşılayacak! Beyaz Saray'dan ilk görüntüler
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.