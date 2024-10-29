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Zonguldak'ta Madencilerin 29 Ekim Kutlaması

Zonguldak'ta Madencilerin 29 Ekim Kutlaması
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Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında madenciler beyaz kıyafetleriyle geçit törenine katıldı. Tören, Zonguldak Valisi ve Belediye Başkanı'nın bayram mesajlarıyla başladı.

ZONGULDAK'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında madenciler, beyaz kıyafetleriyle yürüyüşe katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Zonguldak Stadyumu'nda kutlama programı düzenlendi. Tören, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in törene katılan vatandaşların, öğretmen ile öğrencilerin bayramını kutlaması ile başladı. Törende öğrenciler gösteri düzenlendi. Törene beyaz kıyafetleri ve baretleriyle katılan madencilerin geçit töreninde yürüyüşü ilgiyle izlendi.

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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