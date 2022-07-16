'MADENCİ KOROSU' DEMOKRASİ NÖBETİNDE ZONGULDAK'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 'Demokrasi Nöbeti' tutulurken, Madenci Korosu konser verdi. ZONGULDAK'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 'Demokrasi Nöbeti' tutulurken, Madenci Korosu konser verdi. Zonguldak Valiliği, Madenci Anıtı'nın bulunduğu alanda 'Demokrasi Nöbeti' etkinliği düzenledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yılı nedeniyle vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alanda toplandı. Alanda şehitler anısına saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Program kapsamında 'Madenci Korosu' sahne alarak, kahramanlık türküleri seslendirdi. Ayrıca maden işçileri baretleri ve tulumlarıyla demokrasi nöbetine katıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Demokrasi Güncel Haberler

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