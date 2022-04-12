Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışan işçi hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışan işçi hayatını kaybetti

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Son dakika haberine göre Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında kömür boşaltım aksanına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında kömür boşaltım aksanına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Kuruma bağlı Armutçuk Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında çalışan Fevzi Yaman (46), eksi 500 kodunda kömür dökümü yaptığı sırada kömür boşaltım aksanına sıkıştı.

Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti.

Mesai arkadaşları tarafından maden ocağından çıkarılan Yaman'ın cenazesi, kuruma ait ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcı İsa Mutlu, AA muhabirine, eksi 500 kodundan kömür boşaltım sırasında bir madencinin kömür boşaltım aksanına sıkışarak hayatını kaybettiğini, ramazan ayında arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını dile getirdi.

Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışan işçi hayatını kaybetti

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

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