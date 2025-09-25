Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük; 2 İşçi Mahsur Kaldı

1) ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK; 2 İŞÇİ MAHSUR

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na(TTK) ait Karadon Müessesesi'nde maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kaldığı tespit edilen 2 maden işçisini kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ta, TTK'ye ait Karadon Müessesi'nde, maden ocağında, yerin 263 metre altında göçük meydana geldi. Ocağın baca kısmına yakın noktada meydana gelen göçükte 2 maden işçisinin, göçük altında kaldığı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve TTK'ye bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi. TTK ekipleri, mahsur kalan işçilerin kurtarmak için göçüğün meydana geldiği alana daha yakın olan Gelik Müessesi'nden yerin altına indi. Ekiplerin kurtarma çalışması sürüyor.