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Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucu 1 işçi hayatını kaybetti. Göçüğün altında kalan maden işçisi Erdal Karaçam, kurtarma çalışmaları sonucunda bulundu ancak hayatını kaybetti. Cenazesi yarın toprağa verilecek.

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı TTK Karadon Müessesesi'nde iddiaya göre 16-24 vardiyasında birinci ocakta üretim yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Göçüğün altında kalan maden işçisi Erdal Karaçam (38), mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı ancak hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk babası Karaçam'ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

14 yıllık madenci olduğu öğrenilen Erdal Karaçam'ın cenazesi, yarın Devrek ilçesine bağlı Yağmurca köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Karaçam Güncel Haberler

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