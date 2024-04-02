YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Zonguldak'ta Maden Ocağında Elektrik Çarpması Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta özel maden ocağında elektrik çarpması sonucu yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'ta özel maden ocağında çalışan Soner Korkut (25), elektrik akımına kapıldı. Yaralanan madenci, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Korkut'un cenazesinin, otopsinin ardından Çaycuma ilçesi Dağüstü köyünde defnedileceği öğrenildi.

Bu arada Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Adam ve Türkiye Taşkömürü Kurumu sözleşmeli sahalar başmühendisliği ekibi ile savcılık tarafından oluşturulan elektrik, maden mühendisi ve iş güvenliği uzmanının bulunduğu ekip, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Savcı Adam, işçi tulumu ve çizme giyip baret takarak teknik ekiple maden ocağına indi.

Kaynak: AA / Güncel

Zonguldak Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title