ZONGULDAK - Maden ocağında 2 işçi hafif yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZONGULDAK - Maden ocağında 2 işçi hafif yaralandı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
 - Güncelleme:

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde ocak içerisindeki eski üretim yerinde biriken sudan kaçmaya çalışan 2 işçi yaralandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde ocak içerisindeki eski üretim yerinde biriken sudan kaçmaya çalışan 2 işçi yaralandı.

Eksi 500 kodunda 16: 00-24: 00 vardiyasında "baca" diye tabir edilen alanda işçilerin tahkimat çalışması yaptığı sırada eski üretim yerinde birikmiş olan suyun aniden geldiğini fark eden 2 işçi alandan kaçmaya çalıştı.

Bu sırada diz ve ayak bileği burkulan 2 işçi yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan işçiler, kuruma ait ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi götürüldü.

Burada tedavilerinin ardından işçiler taburcu edildi.

Öte yandan eski üretim yerinde yaklaşık 20 gündür suyun biriktiği alanda suyun tahliyesi için gerekli sondajların yapılıp önlem alındığı öğrenildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, AA muhabirine, kazanın büyük olmadığını anlatarak, "Bununla atlattığımıza dua ediyoruz. Arkadaşlarımıza çok geçmiş olsun. Rabbim daha büyük kazalar göstermeden arkadaşlarımıza çalışmak nasip etsin. Şu an iyiler, herhangi bir sıkıntıları yok." dedi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title