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Zonguldak'ta Maden İşçisi Ölü Yunus Buldu

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Zonguldak'ta balık tutmaya giden bir maden işçisi, sahilde karşılaştığı ölü yunusu kıyıya taşıdı. Yunusun ölüm nedeni yapılacak incelemelerle belirlenecek.

Maden işçisi balık tutmaya gittiği sahilde ölü yunus buldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir maden işçisi, sahilde karşılaştığı ölü yunusu kıyıya taşıdı. Yunusun ölüm sebebi ise ekiplerin yapacağı çalışma ile belirlenecek.

Kapuz Caddesi üzerindeki Uzunkum sahilinde balık tutmaya giden Karabüklü madenci Erdi Arslan, sahilde bir yunus karşılaştı. Arslan, yunusun karaya vurduğunu fark edince hemen durumu inceledi. İlk belirlemelere göre, yunusun kayalıklara çarparak yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Yunusu kıyıya taşıyan Arslan, ekiplere haber verdi. Yunusun kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan çalışma ile belirlenecek.

Zonguldak'ta Maden İşçisi Ölü Yunus Buldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Güncel
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