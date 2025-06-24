Zonguldak'ta Maden İşçilerinden Zam Teklifine Tepki Yürüyüşü

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Zonguldak ve Bartın'da TTK ve MTA'da çalışan işçiler, servisten inerek toplu sözleşme sürecinde kabul edilemez buldukları zam teklifine karşı yürüyüş düzenledi. İşçiler, adil ücret ve güvenceli bir gelecek talep etti.

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik Arama Kurumunda (MTA) Genel Maden İşçileri Sendikası'nda (GMİS) örgütlü işçiler, Zonguldak ve Bartın'da 8 farklı müessesede, iş yerine 500 metre kala servislerinden inerek sloganlarla yürüyüp toplu sözleşme için verilen ücret teklifine tepki gösterdi.

Hükümetin kamu işçileri için önerdiği zam teklifi sonrası TÜRK-İŞ'in kamu iş yerlerinde 5 haftalık eylem planını açıklamasının ardından maden işçileri sabah saatlerinde Bartın ve Zonguldak'ta zam teklifini protesto etti. Maden işçileri çalıştıkları yere 500 metre kala servislerden inerek iş yerine yürüyüş düzenledi. Maden ocakları girişlerinde ve yer üstü tesislerinde sendika yöneticileri, TÜRK-İŞ'in ortak basın bildirisini okudu.

GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, toplu iş sözleşmesi sürecindeki zam teklifinin kabul edilemez olduğunu, işçilerin geçim zorluğu yaşadığını ifade ederek, "Onurlu bir yaşam, adil bir ücret, güvenceli bir gelecek istiyoruzö dedi. (DHA

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN, Cüneyt ÖZFİDAN /ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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