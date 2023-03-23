Zonguldak'ta maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı

Zonguldak'ta kömür ocaklarında çalışan işçiler, yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında mesaide olan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı karanlık dehlizde ahşap direk ve kalaslardan masalarını kurdu.

Yanlarında getirdikleri domates, salatalık, zeytin, peynir, biber ve ekmeği ocak içinde yiyen işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

İlk sahurlarını ailelerinden uzak yerin metrelerce altında yapan işçiler, daha sonra maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.

"Arkadaşlarımla beraber sahur açmak güzel bir duygu"

13 yıllık maden işçisi Erdal Eser, AA muhabirine, ramazan ayının ilk sahurunu yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ekmeklerini madenden kazandıklarını anlatan Eser, "Bizler de her insan gibi ilk sahuru ailemizle açmak isteriz ama bu rızık davası, ekmek parası. O nedenle işimiz başındayız. Bizler yer altı zenginliğini yerin üstüne çıkarıyoruz. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Madencilik zor bir meslek, herkesin yapabileceği bir meslek de değildir." dedi.

5 yıldır maden işçisi olarak çalışan Koray Karakütük de geçen yıl da ilk sahuru yerin altında yaptığını belirterek, "Yerin altında sahur açmak güzel oluyor. Yapmayan anlamaz tabii. Benim madende dördüncü ramazanım. Yerin altı ile üstü bir değil. Burada ne varsa yeniyor. Ailemden uzak olmak tabii ki zor ama arkadaşlarımla beraber sahur açmak güzel bir duygu." diye konuştu.

Bir yıldır madende çalışan Sedat Berber ise "Yerin altı ile üstü çok farklı. Sabır isteyen, dünyanın en zor mesleği. Burada her arkadaş birbirini kollamak zorunda. En ufak bir hatada diğerine yansıyor. Herkes birbirinden sorumlu." ifadelerini kullandı.