Zonguldak'ta Maden İşçileri Çalışma Koşullarından Şikayetçi

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta maden işçileri, çalışma koşullarının ağırlığından ve yetersiz ücretlerden dert yanıyor. Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Akkurt Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Kurnaz, yerli kömür üreticilerinin artan maliyetler karşısında ayakta kalmakta zorlandığını belirterek, sektöre yönelik destek çağrısı yaptı.

Akkurt Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Kurnaz, 25 yıldır madencilik yaptığını, bugüne kadar 1 milyon tonun üzerinde üretim gerçekleştirdiklerini, binlerce kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti. Kurnaz, bölgede yarı esnek mekanize sistemler ve yerli patentli lavuar tesisi kullanarak üretime devam ettiklerini, ancak sektörün giderek kan kaybettiğini dile getirdi.

"İthal kömürle rekabet edemiyoruz"

Soma faciasından önce bölgede rödovans işletmelerinde yaklaşık 5 bin 500 kişinin çalıştığını hatırlatan Kurnaz, bugün bu sayının 2 bin 500'e kadar gerilediğini söyledi.

İthal kömürün pazar payını artırması, işçilik giderleri ve yüksek rödovans bedellerinin üreticiyi zorladığını belirten Kurnaz, "Sanayiye dolar üzerinden aldığımız girdiler çok pahalı. Bu şartlarda rekabet şansımız yok. Enerji Bakanlığının yerli kömürle ilgili yeni düzenlemesinin uygulamaya geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Bölgede Erdemir, Kardemir, Eren Enerji ve Çates gibi büyük sanayi kuruluşlarına kömür verdiklerini söyleyen Kurnaz, "Yerli üreticinin ayakta kalabilmesi için sektöre sahip çıkılması gerekiyor" dedi.

"İşletmeyi kapatmamak için mücadele veriyoruz"

Rödovans bedellerinin en büyük sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Kurnaz, ürettikleri kömürün satış fiyatı üzerinden 550–600 lira rödovans ödediklerini, bunun makul seviyeye çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Kurnaz, "Bu yük azalırsa istihdamı artırabiliriz. Yatırımlarımız hazır, yıllardır geliştirdiğimiz sistemlerimiz var. Ancak yılbaşından sonra gerekli adımlar atılmazsa birçok firma gibi biz de kapanma riskiyle karşı karşıya kalacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Madencilerin çalışma koşulları ağır

Maden işçisi Selim Ustaoğlu, yeraltı üretiminin yüksek dikkat ve sorumluluk gerektirdiğini belirterek, iş güvenliğinin her şeyden önce geldiğini söyledi. Ustaoğlu, alınan ücretlerin geçim için yeterli olmadığını, ancak çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Ocağın daimi nezaretçisi Maden Mühendisi Hüseyin Şahin ise madenciliğin her gün değişken riskler barındırdığını anlatarak, "İşin emniyeti bizim için en kritik nokta. Programlı ve disiplinli çalışmak zorundayız" dedi.

2021'den bu yana ocakta çalışan Mutlu Bizimyer, bölgede madenciliğin kuşaklardan beri sürdürülen bir meslek olduğunu belirterek, "Kazanç günümüz şartlarında yetersiz kalıyor ama başka bir işe yönelmek de kolay değil" ifadelerini kullandı.

Mustafa Nalbant ise 12 yıllık madenci olduğunu, mesleğin dikkat gerektirdiğine işaret ederek, "Ailelerimizin bir umudu olarak çalışıyoruz. Devletten mevcut koşullar göz önüne alınarak daha fazla destek bekliyoruz" diye konuştu.