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Zonguldak'ta maden göçüğünde mahsur kalan işçilerden biri kurtarıldı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı. Diğer işçinin de sağ olduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı.

İlçeye bağlı Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Göçükte mahsur kalan işçiler Murat Ç. ve Erdem Y'nin bağırması üzerine mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da bölgeye gelerek bilgi aldı.

Göçükten çıkarılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen işçilerden Erdem Y, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, saat 21.00 sıralarında özel maden işletmesinde 35 kişinin olduğu vardiyada, 2 işçinin çalıştığı ayakta göçük meydana geldiğini bildirdi.

Hacıbektaşoğlu, ihbarın ardından ekiplerin olay yerine intikal ettiğini belirterek, "Az önce iki madenci arkadaşımızdan biri sağ olarak çıkarıldı, kendinde ve şuuru açık. Diğer işçimizin de sağ olduğunu, ses alındığı biliyoruz. Bütün ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda da ona ulaşmalarını bekliyoruz. Geçmiş olsun." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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