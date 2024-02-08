Zonguldak'ta maden göçüğünde hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçinin cenazesi toprağa verildi.

Gelik beldesinde dün akşam meydana gelen göçükte ölen 45 yaşındaki Murat Çetinkaya'nın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Beycuma beldesi Korucuk köyü Dereli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Çetinkaya için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı. Cenaze götürüldüğü sırada işçinin yakınları gözyaşı döktü.

Göçükten kurtarılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Erdem Yıldız da cenazeye katılarak mesai arkadaşına karşı son görevini yerine getirdi.

Evli ve 3 çocuk babası Çetinkaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Bu arada 13 yıllık madenci Çetinkaya'nın emekliliğine 20 gün kaldığı ve iki kardeşinin daha maden işçisi olduğu öğrenildi.

Törene, işçinin aile ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile madenciler ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Kilimli ilçesi Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde özel maden ocağında dün saat meydana gelen göçükte işçiler Murat Çetinkaya ve Erdem Yıldız mahsur kalmış, mesai arkadaşları kurtarma çalışması başlatmıştı.

Jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve TTK tahlisiye ekiplerinin de katılımıyla yürütülen çalışmalarda göçükten kurtarılan Yıldız hastaneye kaldırılmış, Çetinkaya'nın cesedine ise 5 saat sonra ulaşılmıştı.