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Zonguldak'ta maden göçüğünde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde yaşamını yitiren işçinin cenazesi Bartın'da defnedildi. Cenaze törenine bakan yardımcısı, valiler ve milletvekilleri de katıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçinin cenazesi, Bartın'da toprağa verildi.

Gelik beldesinde dün yaşanan göçükte hayatını kaybeden Tevfik Soy'un (33) cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bartın'ın Ağdacı Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Soy için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.

Evli ve iki çocuk babası Soy'un cenazesi, Merkez İmam Hatip Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, madencinin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Bartın Belediye Başkan Vekili Selim Karakaş ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Vekili İsa Mutlu da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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