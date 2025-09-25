Haberler

Zonguldak'ta Maden Göçüğünde 3 İşçi Kurtarıldı

Zonguldak'ta Maden Göçüğünde 3 İşçi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 5 işçiden 3'ü kurtarıldı, 2 işçinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ZONGULDAK'ta maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 5 işçiden 3'ü kurtarıldı. 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Karadon Müessesesi'nde maden ocağında, yerin 263 metre altında göçük oldu. Ocağın baca kısmına yakın noktada meydana gelen göçükte 5 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve TTK'ye bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan işçilerin kurtarmak için göçüğün meydana geldiği alana daha yakın olan Gelik Müessesi'nden yerin altına indi. Ekipler, işçilerden 3'ünü kurtardı. Diğer 2 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

Tartışmalar alevlenecek! KKTC'deki başörtüsü kararını AYM iptal etti
Kayalıklarda ağzı taşla kapatılmış 20 günlük bebek bulundu!

Kayalıklarda ağzı taşla kapatılmış 20 günlük bebek bulundu!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu, Dinamo Zagreb maçında 'sıfır' çekti

Yok artık Kerem! Dinamo Zagreb maçında yaptıkları olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.