Zonguldak'ta Maden Göçüğü: Bir İşçi Cansız, Diğeri Yaralı Kurtarıldı

BİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIĞI, DİĞERİ YARALI KURTARILDI

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden Orhan Maskar'ın (44) cansız bedenine ulaşıldı, diğer işçi Giray Turpçu ise yaralı olarak kurtarıldı. Maskar'ın cenazesi inceleme sonrası morga kaldırılırken, Turpçu da hastanede tedaviye alındı.