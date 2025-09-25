Haberler

Zonguldak'ta Maden Göçüğü: Bir İşçi Cansız, Diğeri Yaralı Kurtarıldı

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte 44 yaşındaki Orhan Maskar'ın cansız bedeni bulundu, diğer işçi Giray Turpçu yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

BİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIĞI, DİĞERİ YARALI KURTARILDI

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden Orhan Maskar'ın (44) cansız bedenine ulaşıldı, diğer işçi Giray Turpçu ise yaralı olarak kurtarıldı. Maskar'ın cenazesi inceleme sonrası morga kaldırılırken, Turpçu da hastanede tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
