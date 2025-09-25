Haberler

Zonguldak'ta Maden Göçüğü: 4 İşçi Kurtarıldı, 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte 4 işçi kurtarılırken, 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'nde meydana gelen maden göçüğünde 5 işçiden 4'ü kurtarıldı, 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'ne ait bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olay, eksi 263 kotundaki baca bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşandı. Göçük sırasında ocakta bulunan 5 işçi mahsur kaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçilere ulaşmak için yoğun bir kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından 4 işçi sağ olarak kurtarıldı. Hafif yaralanan işçilerden biri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Göçük altında kalan TTK Karadon Müessesesi şef yardımcısı Orhan Maskar'ın cansız bedenine ekiplerin uzun uğraşları sonucu ulaşıldı. Madencinin cenazesi morga kaldırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve göçüğün nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
