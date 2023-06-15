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Zonguldak'ta Lavuar Alanında Yangın Çıktı

Zonguldak'ta Lavuar Alanında Yangın Çıktı

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Zonguldak'ta kimliği belirsiz kişilerin yaktığı ateş lavuar alanında paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Zonguldak'ta lavuar alanında kimliği belirsiz kişilerin yaktığı ateş paniğe neden oldu. Büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Terakki Mahallesi'ndeki lavuar alanında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler alanda bulunan plastik atıkları ve kartonları ateşe verdi. Bir anda büyüyen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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