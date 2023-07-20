Zonguldak'ta Kuyumculara Sahte Altın Satmaya Çalışan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları iddiasıyla 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ellerindeki sahte altınları satmaya ve başka ürünlerle değiştirmeye çalıştıkları belirtildi. Bir kuyumcu, kendisine verilen altın bileziğin sadece dışının altın kaplama olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Şehir dışından geldikleri belirlenen 3 şüpheli kısa sürede yakalandı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.