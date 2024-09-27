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Zonguldak'ta 'Kuyu-28' Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Zonguldak'ta 'Kuyu-28' Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
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Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen 'Kuyu-28' operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Operasyonda usulsüz rapor almakla suçlanan doktorlar ve sağlık çalışanları da dahil olmak üzere çeşitli zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen "Kuyu-28" operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Karadeniz Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, devlet hastanesinden usulsüz raporlar alındığı bilgisi üzerine 24 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında doktor, sağlık çalışanları ve muhtarın da bulunduğu 7 zanlı, "nitelikli dolandırıcılık" ve "rüşvet" suçlamasıyla geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yapılan incelemede, farklı kentlerden 129 kişinin Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesinden rapor aldığının belirlendiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlükleri ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 58 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik 24 Eylül'de düzenlenen "Kuyu-28" operasyonunda 160 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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