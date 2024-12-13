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Zonguldak'ta Kuşaklar Arası Bilgi Yarışması Yapıldı

Zonguldak'ta Kuşaklar Arası Bilgi Yarışması Yapıldı
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Zonguldak'ta huzurevleri sakinleri ve üniversite öğrencileri 'Kuşaklar Tanışıyor ve Yarışıyor' bilgi yarışmasında keyifli anlar yaşadı. Sosyal sorumluluk ve kuşaklar arası iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan yarışmada çeşitli konular üzerine sorular soruldu.

Zonguldak'ta huzurevleri sakinleri ile üniversite öğrencileri "Kuşaklar Tanışıyor ve Yarışıyor" bilgi yarışmasında bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan yaşlılar ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencileri, bilgi yarışmasında buluştu.

Sosyal sorumluluk ve kuşaklar arası iletişimi güçlendirme amacı taşıyan yarışma, eğlenceli anlara ve unutulmaz deneyimlere sahne oldu.

Genel kültür ve güncel konular üzerine soruların yer aldığı bilgi yarışmasında, huzurevleri sakinleri ile üniversite öğrencileri, ekipler halinde yarıştı.

Keyifli rekabet ortamının olduğu yarışma sonunda huzurevleri sakinlerine ve öğrencilere günün anısında hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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