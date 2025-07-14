Zonguldak'ta Kurumuş Ağaç Yangına Neden Oldu

ZONGULDAK'ta kurumuş ağacın devrilmesi sonucu kopan elektrik telleri ormanda örtü yangınına yol açtı. Yangın ekiplerin 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın 16.30 sıralarında Zonguldak Ankara yolu 30'uncu kilometresinde Eceler Köyü mevkisinde çıktı. İddiaya göre kurumuş bir ağaç elektrik tellerinin üstüne devrildi. Yüksek gerilim hattı kabloları koparak yere temas edince, kurumuş otlar bir anda alev aldı. Alevler 15 dekar alana yayıldı. Önce çevredekiler ve köylüler su taşıyarak müdahale etse de ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve 3 ilçe belediyesi itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.

KURUMUŞ AĞACIN KESİLMESİ İÇİN DİLEKÇE VERİLMİŞ

Kurumuş ağacın kesilmesi için elektrik firmasına dilekçe verdiklerini söyleyen Yılmaz Öztürk (70), Çam ağacının kesilmemesinden dolayı, elektrikçilerin kesmesi gerekirdi, söylendiği halde yapılmadı. Yuvarlandı ağaç elektrik tellerine. Trafo dahi yandı. Bu yangının çıkma sebebi bu. Dilekçe verilmişti, elektrikçilerin gelmeleri söylendi, sadece tellere değen yerleri kestiler. Ağacın devrildiğini görmedim yangın herhalde o zaman çıktı. Elektrik tellerinin kıvılcımından dolayı. Trafo dahi patladı." dedi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,