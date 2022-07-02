Zonguldak'ta kurbanlıklar alıcılarını bekliyor Kurban Bayramı öncesinde Zonguldak'ta kurulan hayvan pazarı, kurbanlık satıcıları ile alıcılarını bir araya getiriyor. Kurban Bayramı öncesinde Zonguldak'ta kurulan hayvan pazarı, kurbanlık satıcıları ile alıcılarını bir araya getiriyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen besiciler, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını Çınartepe Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında satışa çıkardı. Şu ana kadar beklenen ilgiyi bulamayan besiciler, umutla müşterilerini bekliyor. Bartın'dan Zonguldak'a gelen besici Hasan Çevik (70), gazetecilere, büyükbaş hayvan fiyatlarının 25 ila 40 bin lira arasında değiştiğini bildirdi. Kurbanlık satışlarının köylerde daha yoğun olduğunu anlatan Çevik, burada yeterli talebi göremediklerini kaydetti. AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel Kurban Bayramı Zonguldak Türkiye Güncel Haberler

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