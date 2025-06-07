Zonguldak'ta Kurban Etleri Sokak Ortasına Atıldı

Zonguldak'ta Kurban Etleri Sokak Ortasına Atıldı
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Zonguldak'ta kesim sonrası kurban etlerinden geriye kalan yağ ve kemikler sokak ortasına bırakıldı. Mahalle sakinleri konuyla ilgili tepkilerini dile getirirken, zabıta ekipleri olaya müdahale etti.

ZONGULDAK'ta kesilip temizlenen kurban etlerinden arta kalan yağ ve kemikler sokak ortasına bırakıldı.

Olay, Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'nde meydana geldi. Apartman ve iş yerlerinin bulunduğu sokakta yol kenarına, kesilen kurbanın parçaları bırakıldı. Bırakılan hayvan parçalarının etlerinin iyice sıyrıldığı, geriye sadece kemik ve yağ kaldığı görüldü. Atıkları bırakanların belirlenmesi için zabıta ekipleri çalışma başlattı.

'ALLAH RAZI OLSUN KOYANDAN'

Arkadaşlarıyla gezmeye çıkan Mehmet Eriş, "Güzel görünüyor. Kemik kedi veya köpekler için, bu bayram düşünülmüş demek ki, Allah razı olsun koyandan. Görüntü kötü ama tabakta servis yapılmayacağı için bence uygun yani. Belki biraz daha köşeye koysalar daha iyi olabilirdi" dedi.

'KOKU YAPAR'

Görüntüden rahatsız olduğunu söyleyen Tolga Levent, "Bence çok iğrenç, atılmaz böyle. Hayvanlar yesin diye atılmış ama böyle ulu orta olmaz. Koku yapar, rahatsızlık verici" diye konuştu.

Belediye yetkilileri, hayvan parçalarının sokağa atılmasının cezai yaptırımı olduğunu, belirlenen yerlerde hayvan parçalarının toplandığını ifade ederken zabıta ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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