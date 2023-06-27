Zonguldak'ta Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Ankara-Zonguldak kara yolundaki trafik uygulama noktasındaki denetimlere katıldı. Sürücülere kurallara uymaları konusunda ikazda bulunan Tutulmaz, çocuklara kırmızı düdük ve satranç hediye etti.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile Ankara- Zonguldak kara yolundaki trafik uygulama noktasındaki denetimlere katıldı.

Sürücülere kurallara uymaları konusunda ikazda bulunan Tutulmaz, çocuklara kırmızı düdük ve satranç hediye etti.

Denetimler sırasında ilk durdurduğu araçta sürücü koltuğunun yanında iki yolcunun seyahat ettiğini ve emniyet kemerinin takılı olmadığını gören Vali Tutulmaz, cezai işlem uygulanması yönünde talimat verdi. Ekipler, sürücüye 777 lira para cezası kesti.

Tutulmaz, gazetecilere, jandarma, polis ve sahil güvenliğin vatandaşların huzuru ve güvenliği için 24 saat esasına göre çalıştığını belirterek, "2 bine yakın jandarma, polis ve sahil güvenlik personelimiz, 200'e yakında ekiple 9 gün boyunca alandayız vatandaşımızın huzuru için." dedi.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Tutulmaz, "Uzun yoldan gelen ve giden vatandaşlarımız daha dikkatli olsunlar. Dinlenerek yola çıksınlar. Yolda dinlensinler. Trafik kuralları uysunlar. Önce kendi sağlığımız için daha sonra trafikteki diğer vatandaşların sağlığı ve yol güvenliği için bu gerekiyor." ifadesini kullandı.

Vali Tutulmaz, kentte her bayram sabahı havaya ateş açılmasının yanlış bir davranış olduğunu ve haklarında cezai işlem uygulanacağını aktararak, bu eylemi yapan kişilerin videolarının İl Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştırılmasını istedi.