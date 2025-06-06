Zonguldak'ta Kurban Bayramı Namazı Coşkusu

Zonguldak'ta Kurban Bayramı Namazı Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Zonguldak'ta Kurban Bayramı Namazı Coşkusu
Haber Videosu

Zonguldak'ta Kurban Bayramı namazı yoğun katılımla kılındı. Vatandaşlar, bayram namazı sonrası bir araya gelerek birbirlerini tebrik etti ve paylaşmanın önemine vurgu yapıldı.

Zonguldak'ta bayram namazı kılındı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Kurban Bayramı namazı kılındı. Namaz sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Kentin simge camisi olan Uzun Mehmet Camii'nde vaazların ardından bayram namazı kılındı. Yoğun katılım gösterilen bayram namazı kılınarak tekbirler getirildi. Hutbede, " Kurban ; paylaşmaktır, yardımlaşmaktır. Bir yoksulun sofrasına, bir yetimin duasına ortak olmaktır. Yüce Rabbimiz, 'Kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan, yalnızca sizin takvanızdır' buyurmaktadır. O halde, İslam'ın emrettiği yardımlaşma adabına uyarak kurban etlerini akrabalarımızla, komşularımızla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşalım. Hanelere huzur ve mutluluk, gönüllere sevgi ve muhabbet taşıyalım" ifadelerine yer verilerek paylaşmanın önemine değinildi.

Ayrıca kurban kesimiyle ilgili olarak da "Kurban kesimi ve sonrasında temizliğe özen gösterelim. Çevremizi kirletmeyelim, hoş olmayan görüntülerle kimseye rahatsızlık vermeyelim" diye ifade edildi.

Bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleri ile bayramlaşarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Güncel
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor

Bahçeli mesajı verdi: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor
İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı

İlk bayram namazını onlar kıldı! Şehirdeki cami hınca hınç doldu
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 3'ü çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yangın faciası! 3'ü çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular

Mourinho'nun yeni takımını duyurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! Ünlü iş insanı da tahliye edildi
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun'u görevden aldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan dikkat çeken karar! O ismi görevden aldı
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
Husiler: İsrail Havalimanı'na yaptığımız saldırı hedefine başarıyla ulaştı

Husiler'den İsrail'e balistik saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.