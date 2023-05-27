Zonguldak'ta köy evlerindeki hırsızlık olayına karışan 3 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köy evlerindeki hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu zanlıların 12 evden çaldığı 3 kesim motoru, tırpan motoru, havalı tüfek, 2 pompalı tüfek ve 2 televizyon tespit edildi.