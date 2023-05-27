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Zonguldak'ta köy evlerindeki hırsızlık olayına karışan 3 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta köy evlerindeki hırsızlık olayına karışan 3 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köy evlerindeki hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu zanlıların 12 evden çaldığı 3 kesim motoru, tırpan motoru, havalı tüfek, 2 pompalı tüfek ve 2 televizyon tespit edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köy evlerindeki hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Kaymaklar, Sofular, Ketenciler, Kızılca ve Emirali köylerinde 12 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Zanlıların köy evlerinden 3 kesim motoru, tırpan motoru, havalı tüfek, 2 pompalı tüfek ve 2 televizyon çaldığı belirlendi.

Ekiplerce olayla bağlantısı olduğunu tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak Jandarma Ereğli Güncel Haberler

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