Zonguldak'ta köy evlerindeki hırsızlık olayına karışan 3 zanlı tutuklandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köy evlerindeki hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu zanlıların 12 evden çaldığı 3 kesim motoru, tırpan motoru, havalı tüfek, 2 pompalı tüfek ve 2 televizyon tespit edildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köy evlerindeki hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Kaymaklar, Sofular, Ketenciler, Kızılca ve Emirali köylerinde 12 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Zanlıların köy evlerinden 3 kesim motoru, tırpan motoru, havalı tüfek, 2 pompalı tüfek ve 2 televizyon çaldığı belirlendi.
Ekiplerce olayla bağlantısı olduğunu tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.