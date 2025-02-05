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Zonguldak'ta Kötü Hava Şartları Balık Tezgahlarını Boş Bıraktı

Zonguldak'ta Kötü Hava Şartları Balık Tezgahlarını Boş Bıraktı
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Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar avcılık yapamayarak limanlarda bekliyor. Balık tezgahlarının boş kaldığı kentte, fiyatlar artış gösterdi.

Zonguldak'ta elverişsiz hava koşulları, balık tezgahlarının boş kalmasına neden oldu.

Kentte olumsuz hava şartları sebebiyle avcılık yapamayan balıkçılar, limanlardaki bekleyişlerini sürdürdü.

Balık almak için tezgahlara gelen bazı kişiler, yeterli miktarda balık olmadığını görünce geri döndü.

Geçen haftalarda kilogramı 100 liradan satılan istavrit 150 liraya yükselirken, hamsinin kilogramı 200, mezgit 150, çinekop ise 400 liradan satışa sunuluyor.

Kentte yaklaşık 18 yıldır balıkçılık yapan Zeki Beybeyoğlu, AA muhabirine, kötü hava şartlarının balık miktarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Beybeyoğlu, "Küçük tekneler denize çıkamıyor. Büyük tekneler çıkıyor ama onlar da balığı az tuttuğu için hale satıyor. Biz de balığı halden pahalıya alıyoruz. Daha balık mevsimi bitmedi. İnşallah hava şartları düzelirse yine balık bollaşır." diye konuştu.

Balıkçı Batuhan Ertürk de hava şartları nedeniyle birkaç gündür balık sıkıntısı yaşadıklarını dile getirerek, "Tezgahlarımız boş, balık az geliyor. Pahalı olduğu için herkes fazla alamıyor. Birkaç gün havalar böyle kötü gözüküyor. Kayıklar denize çıkmıyor, şu anda limandalar. Limana balık sayılı geliyor." bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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