Zonguldak'ta köprüye sıkışan tır kurtarıldı
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Zonguldak'ta köprüye sıkışan tır kurtarıldı.
Zonguldak'ta köprüye sıkışan tır kurtarıldı.
Kent merkezinden Ankara yönüne giden, A.Ş'nin kullandığı 52 ACC 519 plakalı konteyner taşıyan tır, Fevkani Köprüsü'nün altından geçerken sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, güvenlik önlemi alarak trafik akışını durdurdu.
Uzun süre bulunduğu yerden kurtarılamayan tır, iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.
Çarpmanın etkisiyle tırda ve köprüde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel