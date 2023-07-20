Zonguldak'ta Köprüden Atlamak İsteyen Kişi Kurtarıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yıkılmak üzere olan köprüden atlamak isteyen kişiyi kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaşın kahramanlık anları.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yıkılmak üzere olan köprüden atlamak isteyen kişiyi kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaş kurtarma anlarını anlattı.

Olay, geçen pazar günü Devrek ilçesinde yaşandı. Sel felaketinden dolayı hasar alan ve yıkılmak üzere olan Asma Köprü'ye çıkan 56 yaşındaki M.A.U. isimli şahıs intihara kalkıştı. Psikolojik bunalıma giren M.A.U. için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu M.A.U. çıktığı Asma Köprü'den kurtarıldı. Olay gününü anlatan Yaşar Kurubaş canını hiçe sayarak çıktığı köprüdeki kurtarma anlarını şöyle anlattı:

"Ben karakolun yan tarafında esnafım, çaycılık yapıyorum. Herkes bir anda Asma Köprü'ye yoğunlaştı. Ben de merak edip gidip bakmak istedim. Baktım birisi intihar etmek istiyor. Polis ekipleri müdahale ederken ben de onu kurtarmak için müdahale etmeye gittim. Şahıs benim tanıdığım eski bir esnaftı bunalıma girmiş atlamak istemiş. Ben de her şeye hazırlanmıştım. Eğer köprüden atlasaydı, yüzme bildiğim için atlayacaktım." - ZONGULDAK