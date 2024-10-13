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Zonguldak'ta Kömür Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Kömür Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ta kömür yüklü bir tırın devrilmesi sonucu 59 yaşındaki sürücü O.T. yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü kurtarma çalışmaları başlattı ancak sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Zonguldak'ta kömür yüklü tırın bahçeye devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

O.T'nin (59) kullandığı 06 GE 4727 plakalı kömür yüklü tır, Baştarla Mahallesi Güntepe Caddesi'nde virajı alamayarak bir evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ve AFAD ekiplerince ters dönen araçta kalan sürücüyü kurtarma çalışması başlatıldı.

Tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Toklu'nun cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Gözyaşlarına hakim olamayan Toklu'nun yakınlarını polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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