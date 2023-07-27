Zonguldak'ta Kömür Treni Arıza Yaptı, Yol Trafiğe Kapandı
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Zonguldak'ta Uğur Mumcu kavşağı üzerinde kömür treni arıza verdi ve yol trafiğe kapandı. Trenin tamir edilmesiyle birlikte yol yeniden açıldı.
Zonguldak'ta Uğur Mumcu kavşağı üzerinde kömür trenin arıza vermesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Zonguldak sabah saatlerinde Uğur Mumcu kavşağında kömür treni nedeni bilinmeyen şekilde arıza verdi. Trenin arıza vermesi nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ardından yol açılana kadar kısa süreli yoğun araç trafiği oluştu. Sürücüler araçlarının kornalarına basarak tepki gösterirken, trenin tekrar tamir edilmesiyle birlikte yol yeniden trafiğe açıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel