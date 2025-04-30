Zonguldak'ta Kömür Deposu Yangını Kontrol Altına Alındı
Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait liman sahasında bir iş makinesi alev alarak yangın çıkardı. Yangına TTK römorkör ve itfaiye ekipleri hızla müdahale etti ve yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanma yaşanmazken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait liman sahasında iş makinesinin alev alması sonucu çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Liman sahasında bulunan Kardemir kömür deposundaki iş makinesi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden liman çalışanları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
TTK römorkör ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
TTK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, liman sahasında Kardemir kömür deposunda iş makinesinin alev almasıyla yangın çıktığı ve yaralanma olmadığı belirtildi.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel