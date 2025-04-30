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Zonguldak'ta Kömür Depolama Tesisindeki Vincin Yangını Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ta Kömür Depolama Tesisindeki Vincin Yangını Kontrol Altına Alındı
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Zonguldak'ta kömür depolama tesisi olarak kullanılan liman gümrük sahasında meydana gelen yangında, yükleme vincinin motor bölümünde alevler yükseldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı, ancak vinç kullanılamaz hale geldi.

ZONGULDAK'ta, kömür depolama tesisi olarak kullanılan liman gümrük sahasındaki yükleme vincinde yangın çıktı. Yangın söndürülürken, vinç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan Türküye Taşkömürü Kurumu'na ait liman sahasında kömür depolama tesisinin bulunduğu gümrük sahasındaki yükleme vincinde çıktı. Vincin motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. İtfaiye Müdürlüğü'nün de yanında bulunduğu kömür depolama tesisindeki alevleri fark eden itfaiye görevlileri, hızlı şekilde müdahale başlattı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yangın, çevredeki bina ve malzemelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu esnada denizden de bir römorkör müdahaleye hazır şekilde bekletildi. Yapılan incelemede vincin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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