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Zonguldak'ta Kombi Patlaması Sonucu Yangın Çıktı

Zonguldak'ta Kombi Patlaması Sonucu Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Zonguldak'ta bir evde kombi patlaması sonucu yangın çıktı. Kombi patlamasında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ta bir evde kombi patlaması sonucu yangın çıktı. Kombi patlamasında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Mithatpaşa Mahallesi 710 Nolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, nedeni bilinmeyen şekilde bir evde kombi patladı. Patlama sonucunda evin çatısı alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken evde maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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