Zonguldak'ta kızına cinsel istismarda bulunan baba 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Zonguldak'ta kızına 14 kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan maden işçisi Murat V., mahkeme tarafından 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, suçlamaları kabul ettiği ifadelerini geri çekerek kendini savundu.

ZONGULDAK'ta, kızı E.V.'ye (11) 14 kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan maden işçisi Murat V. (41), "Ben ilk defa böyle şeyler yaşadım. Jandarmaları da görünce elim ayağım tutuldu. Savcıya da ifade verirken iddiaları kabul etmiştim. Daha önce suçlamaları kabul etmiş olsam da şimdi etmiyorum. İddialar doğru değil, hepsi iftira" diyerek kendini savundu. Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak sanığı 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Geçen yıl E.V., annesi F.V.'ye, babası Murat V.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine F.V., karakola giderek şikayetçi oldu. Murat V., çalıştığı maden ocağında yakalanarak gözaltına alındı. Kızına 14 kez cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Murat V., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Murat V. hakkında Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Önceki duruşmada mütalaasını veren savcı, sanığın 47 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti Murat V.'ye kendi kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 27 yıl, suçun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle artırım uygulayarak 33 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. Heyet, sanığın yargılama sırasındaki tutum ve davranışları sebebiyle iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 28 yıl 1 ay 15 güne düşürdü. Sanığın cezasını tutuklu olarak çekmesine karar verildi. Sanık kararın ardından, "Ben mağdurum burada asıl suçu, karşı tarafın çekmesi lazım" ifadelerini kullandı.