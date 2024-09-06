Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Kızılcapınar Barajı'nda su seviyesi düşüşüyle terk edilmiş yapılar ortaya çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kızılcapınar Barajı'nda su seviyesinin düşmesi sonucu terk edilmiş yapılar gün yüzüne çıktı. Barajdaki suyun azalmasıyla ilçenin su rezervinin 60 günlük olduğu belirtilirken, belediye vatandaşlara suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulunuyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kızılcapınar Barajı'nda yüksek hava sıcaklıkları ve kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu terk edilmiş yapılardan bazıları ortaya çıktı.

Ova köyü Kızlar çayı üzerine inşa edilen 36 milyon metreküp kapasiteli barajın suyu, yaklaşık 15 metre azaldı.

Sudaki azalmayla birlikte baraj havzasındaki yapılardan bazıları gün yüzüne çıktı.

Devlet Su İşlerince 1991-1994 yıllarında yapılan ve içme suyu temin edilen baraj üzerine kurulu Kızılcapınar Hidroelektrik Santrali ile de yılda 6 bin 250 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. ???????

Barajda toplanan suyun azalması nedeniyle ilçenin yaklaşık 60 günlük su rezervinin kaldığı belirtilirken, belediye, suyun tasarruflu kullanılması yönünde vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

"İlkbahar ve sonbaharda az su aldık"

Karadeniz Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, belediyenin Süleymanbeyler köyündeki arıtma tesisinde yaptığı açıklamada, bu yıl bölgenin ve ülkenin en sıcak yazını geçirdiğini, su kaynaklarının giderek azaldığını söyledi.

Kış aylarında kar yağışı olmadığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"İlkbahar ve sonbaharda az su aldık. Şu an baraj seviyemiz 99 kotlarında oldukça düşük seviyededir. Yani şu anlama geliyor; yaklaşık 55-60 günlük suyumuz kaldı. Baraj seviyesindeki düşüşle birlikte ham su kalitemizi düşürüyor ancak arıtma tesisimizdeki arkadaşlarımızın harcadığı yoğun mesaiyle kaliteli, sağlıklı içme ve kullanma suyunu şehrimize veriyoruz. Yeni yaptığımız ozon tesisinin de büyük faydası oldu."

Vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmalarını, bahçe sulama ve araç yıkama gibi konularda duyarlı olmalarını isteyen Koca, su sıkıntısının yağışlarla atlatılacağını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz zonguldak Ereğli

Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz

Engin Polat cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri

 Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan'a ait yolcu uçağı Erzurum'a zorunlu iniş yaptı! Ekipler olay yerinde

 Narin Güran'la ilgili yeni gelişme! Ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı

Gelen ihbar üzerine ekipler Eğertutmaz Deresi'ne yoğunlaştı
İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Eylül Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Eylül Fatih, Nilüfer, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! 7-8 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Narin bulundu mu, Narin ne zaman kaybolmuştu? Narin nerede aranıyor? Galler nerede, Avrupa'da mı? Galler ülkesi nüfusu ne kadar? Galler hangi ülke? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Eylül Bornova, Konak, Bergama su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kötü Kan 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kötü Kan yeni ölüm fragmanı izleme linki var mı? Kötü Kan gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Kötü Kan uyarlama mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 7-8 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kötü Kan konusu ne, oyuncuları kim? Kötü Kan nerede çekiliyor, hangi gece kulübünde çekiliyor?
title