Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda tutuklu sayısı 14'e çıktı - Haberler

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Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda tutuklu sayısı 14'e çıktı

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
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Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda tutuklu sayısı 14'e çıktı

ZONGULDAK'ta, 2 kız çocuğunu fuhşa sürüklediği ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 2'si kadın 12 şüphelinin tutuklu olduğu olayda, adli kontrolle serbest bırakılan 2 kişi daha tutuklandı.

ZONGULDAK'ta, 2 kız çocuğunu fuhşa sürüklediği ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 2'si kadın 12 şüphelinin tutuklu olduğu olayda, adli kontrolle serbest bırakılan 2 kişi daha tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun fuhşa sürüklendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri belirlenen 2 kadın ile çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği belirlenen 16 kişiyi gözaltına aldı. Geçen hafta adliyeye sevk edilen 2 kadın ile birlikte 12 şüpheli tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan itiraz üzerine 6 kişiden 4'ü, yeniden ifadeye çağrıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 2 kişi daha 'çocuğun cinsel istismarı ve fuhşa teşviki' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, tutuklu sayısı 14'e yükseldi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Haberler

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