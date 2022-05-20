ZONGULDAK - Kestaneye zarar veren gal arısıyla mücadele eden böcekler doğaya salındı - Haberler

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarında yetiştirilen "torymus sinensis" adlı böcekler, kestanenin rekoltesini düşüren gal arısıyla mücadele edecek.

Kestane üreticisini büyük kayba uğratan gal arısı zararlısına karşı başlatılan çalışma kapsamında geçen yıl mayısta kestane ormanına bırakılan "torymus sinensis" adlı böcekler tekrar doğadan toplanarak üretme tesislerinde çoğaltıldı.

Gökçebey'de bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarı'nda üretilen 320 böcek, Ereğli ilçesine bağlı Balı Mahallesi'ndeki ormanlara bırakıldı.

Kavanozlarla getirilerek kestane ağaçlarının yapraklarına bırakılan böceklerle gal arısının verdiği zararların önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Daha hızlı bir yol alacağız"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilere, bölgede yetişen kestanenin önemli ve lezzetli, kestane balının da değerli olduğunu, oluşan zararın önüne geçilebilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Hastalıkların ilerlemesi durumunda uzun vadede bu değerleri kaybetmeyle karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Tutulmaz, "Bunun için en önemli çözüm mücadeleden başlıyor. Bunun ilk bölümünü attık, onlardan da verim alındı. Bu biraz uzun vadeli bir mücadele olarak gözüküyor. Bize düşen daha fazlasını atmak ve bu zararlı böceği boğmak. Bu yıldan itibaren hızını arttırarak bunlarla mücadelede daha hızlı bir yol alacağız." dedi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da kestane gal arısı ile mücadele kapsamında geçen yıl Zonguldak ve Bartın'dan 12 bin, Bursa ve Yalova'dan 60 bin olmak üzere 72 bin böceğin laboratuvara getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kestane gal arısı özellikle mart ve nisan aylarında gelip kestanenin tomurcuklarına yumurtalarını bırakıyor, ağaç buna karşı bir reaksiyon gösteriyor. Bu da kestanenin özellikle çiçek verimini düşürüyor. Kestane gal arısı kestane araçlarını kurutmuyor sadece meyve ve çiçek verimini düşürüyor böylelikle kestane balının rekoltesini düşüyor. Doğada böceklerin tamamının neslini yok etmek mümkün değil. Böceklerin zarar eşiği vardır. Önemli olan bu zarar eşiğini aşağıya indirmek."

Doğada biyolojik denge için faydalı böcek popülasyonu yeterli sayıya ulaşıncaya kadar kestane gal arısının yoğun zar yaptığı mıntıkalarda faydalı böcek salımı yapılmaya devam edileceğini aktaran Bayraktaroğlu, yine üniversitelerle koordineli bir şekilde çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yafes Yıldız ise kısa sürede sonuç almalarının mümkün olmadığını, böceği söz konusu alanlara yerleştirerek popülasyonu azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi.