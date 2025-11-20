Haberler

Zonguldak'ta Kestane Balları İçin Arıcılık Ekipmanları Dağıtıldı

Zonguldak'ta Kestane Balları İçin Arıcılık Ekipmanları Dağıtıldı
Güncelleme:
Zonguldak'ta yürütülen 'Kovanla Başlayan Yolculuk: Zonguldak Kestane Balı Eğitim Projesi' kapsamında arıcılık ekipmanları dağıtıldı. Proje ile 24 kadın üretici de arıcılığa dahil edildi.

Zonguldak'ta kestane balı eğitim projesi kapsamında arıcılık ekipmanları dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Kovanla Başlayan Yolculuk: Zonguldak Kestane Balı Eğitim Projesi" kapsamında arıcılık ekipmanı dağıtım programı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, yaptığı açıklamada, Zonguldak'ın 1430 kayıtlı arıcısı, 58 bin 620 arılı kovanı ve büyük bölümü kestane balı olmak üzere 191 ton yıllık bal üretimiyle Türkiye'nin önemli kestane balı merkezlerinden biri konumunda bulunduğunu belirtti.

Projeyle ayrıca 24 kadın üreticinin de bal üretimine ve arıcılığa aktif şekilde dahil edildiğini aktaran Ağan, şunları kaydetti:

"Program kapsamında üreticilere teslim edilen ekipman setleri yüzde 70 hibe desteği, yüzde 30 üretici katkı payı modeliyle hazırlanarak üreticilerin mali yükü azaltıldı ve modern arıcılık ekipmanlarına erişimleri kolaylaştırıldı. 2025'de Zonguldak'ta 124 milyon lira 'Tarımsal Destekleme ve Don Afeti Desteği' üreticilere ulaştırılmıştır. Ayrıca Bakanlığımız ve Zonguldak İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla toplam 12 milyon 578 bin 189 lira tutarında yatırım projesi hayata geçirilmiştir."

Ağan, bu sürecin hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlara, desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanlığına ve değerli üreticilere teşekkür etti.

Programda daha sonra "Katılım Sertifikası ve Ekipman Dağıtımı" gerçekleştirildi.

Dağıtımı gerçekleştirilen ekipman setinde 10 ahşap kovan (Polen tuzaklı altlık, 10 çerçeveli), 10 kutu arı yemliği, bal süzme makinesi, arı elbisesi (maske, eldiven ve tulum), körük, çerçeve tutma pensi, arıcı fırçası, petek teli yapıştırma cihazı, çekiçli el demiri, sır tarağı, ana arı kafesi, ana arı işaretleme kalemi yer aldı.

Haberler.com
