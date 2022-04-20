Zonguldak'ta kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

Cemaller köyünde ikamet eden Necati B'nin evine giden 2 kişi kendilerini jandarma olarak tanıtıp, evlerinin alt kısmında cinayet işlendiğini, ziynet eşyalarını güvence altına almak üzerine kendilerine vermesini isteyerek ev sahibinden 4 burma bilezik, 4 altın yüzük, 2 bin avro ve bin dolar para alarak köyden ayrıldı.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları çalışma sonucu söz konusu kişilerin M.B. ve K.K. olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.