Zonguldak'ta Kaza: Anne 42 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, cip ile çarpışıp takla atan otomobilde Zafer Akgül'ün (65) hayatını kaybettiği, anne, baba ve oğlunun yaralandığı kazada, 42 gündür yoğun bakımda tedavi gören anne Gülten Alanko (32) hayatını kaybetti.

Kaza, 10 Ağustos'ta Alaplı Akçakoca yolunda meydana geldi. Bülent Göktepe'nin kullandığı 67 TG 919 plakalı cip Akçakoca istikametine seyir halindeyken, kavşaktan ana yola çıkan Zafer Akgül yönetimindeki 67 SF 504 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil takla atarken, cipte hasar meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Ferdi Alanko (35), eşi Gülten Alanko ile oğlu Ayaz Alanko (5) yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Ferdi Alanko'nun dayısı olan otomobil sürücüsü Zafer Akgül'ün kaza yerinde öldüğü belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Akgül kazanın ertesi gününde toprağa verildi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kazanın ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde olan Gülten Alanko da 42 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Acı haberi alan kadının yakınları olayın üzüntüsünü yaşadı. Gülten Alanko'nun cenazesinin cumartesi günü Alaplı ilçesi Ömerli köyü Dumanlar Mahalle Camisi'nde öğlen vakti kalınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.