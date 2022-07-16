Zonguldak'ta kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı - Haberler

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Zonguldak'ta kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kaybolan 34 yaşındaki şizofreni hastasını bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kaybolan 34 yaşındaki şizofreni hastasını bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Balçıklı köyünde ikamet eden şizofren Celal İnan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

İnan'ın bulunması için bölgede süren çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak Jandarma AFAD Güncel Haberler

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