Zonguldak'ta kayıp gencin öldürülmesi davasında sanıklara ceza verildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kayıp gencin ormanlık alanda silahla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili davada tutuklu sanık 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl, tutuksuz sanık ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 ay hapse çarptırıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kayıp gencin ormanlık alanda silahla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili davada tutuklu sanık "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, tutuksuz sanık ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 ay hapse çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, Oğuzhan köyündeki ormanlık alanda 30 Ağustos 2021'de İ.E.M'nin (19) cesedinin bulunmasına ilişkin tutuklu yargılanan İ.S.Ç. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan N.K. ise duruşmada yer almadı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

İ.S.Ç. savunmasında, İ.E.M'nin yakın arkadaşı olduğunu belirterek, "Olay kazara gerçekleşti, tüfeği denemeye gitmiştik. Benden olay yerinde o dönemki sevgilim N.K'den ayrılmamı istedi, ona karşı duyguları olduğunu söyledi. Bana bıçakla saldırdı, kendimi savunmak isterken tüfek kazara patladı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık İ.S.Ç'ye "kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi.

N.K. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan iyi hal indirimi ile 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İ.S.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, N.K. ile ilgili hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Olay

İ.E.M'den haber alamayan yakınları, 28 Ağustos 2021'de kayıp başvurusunda bulunmuş, gencin, İ.S.Ç. tarafından aralarındaki husumet nedeniyle silahla öldürüldüğü ve cesedinin ormana bırakıldığı bilgisine ulaşılmıştı. Ceset, 30 Ağustos'ta Oğuzhan köyünde ormanlık alanda bulunmuştu.

Öte yandan, genci arama çalışmaları sırasında evinden 10 kilometre uzaklıkta motosikleti bulunmuştu. İ.S.Ç'nin de arama çalışmalarına katıldığı öğrenilmişti.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K. 31 Ağustos 2021'de, firari zanlı İ.S.Ç. ise 4 Eylül 2021'de tutuklanmıştı. N.K, daha sonra serbest bırakılmıştı.