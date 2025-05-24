Zonguldak'ta Kaybolan Genç Kırlıkta Ölü Bulundu

Zonguldak'ta Kaybolan Genç Kırlıkta Ölü Bulundu
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 1,5 aydır kayıp olan Dinçer Arslan'ın arkadaşları tarafından darbedilip öldürüldüğü ve cesedinin çuvalla gömüldüğü ortaya çıktı. İki şüpheli tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 1,5 aydır kayıp Dinçer Arslan'ın (26) birlikte alkol aldıktan sonra kavga ettiği arkadaşları H.B. ve İ.Ç. tarafından darbedilip öldürüldükten sonra çuvalla toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Olaya ilişkin 3 şüpheli, tutuklandı.

Ereğli ilçesi Ortacı köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Gülüç beldesinde yaşayan Dinçer Arslan, 9 Nisan'da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Dinçer Arslan'ın bulunması için, jandarma ve polis ekipleri, geniş çaplı arama başlattı. Ekiplerin güvenlik kamerası ve telefon kayıtlarına yönelik incelemelerinde Arslan'ın, son olarak arkadaşları H.B. ve İ.Ç. ile birlikte olduğu tespit edildi. Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler, polisteki sorgularında, birlikte alkol aldıkları sırada kavga ettiklerini, darbedip Dinçer Arslan'ı öldürdüklerini ve Aktaş Tepesi bölgesine çuvalla toprağa gömdüklerini itiraf etti. Bahsedilen bölgede yapılan kazıda çuval içinde Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arslan, otopsisinin ardından Ortacı köyünde toprağa verildi.

Öte yandan soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, H.B.'nin eşi A.B.'yi de 'Yardım ve Yataklık' suçlamasıyla gözaltına aldı. H.B., A.B. ve İ.Ç., sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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