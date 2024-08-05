Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta kaybolan emekli maden işçisinin parçalanmış cesedi bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, 13 gündür haber alınamayan emekli maden işçisi İsmet Abalı'nın (74) yabani hayvanlar tarafından kısmen parçalanmış halde cesedi bulundu. Abalı, köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, 13 gündür haber alınamayan emekli maden işçisi İsmet Abalı'nın (74) yabani hayvanlar tarafından kısmen parçalanmış halde cesedi bulundu. Abalı, köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Devrek ilçesi Tabaklar köyü Abalıoğlu Mahallesi'nde yaşayan İsmet Abalı, 24 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. O gün saat 17.00 sıralarında evinden 200 metre uzakta yol üzerinde görüldüğü öne sürülen Abalı'nın ailesi, jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri ve komandolar bölgede arama çalışması başlattı. Dron ve iz takip köpeği kullanan ekipler, bölgedeki kırsal alanlarda ve dere yataklarında 2 çocuk babası, 3 torun sahibi emekli madenci İsmet Abalı'yı arama çalışmasını yürüttü.

Kadavra köpeği ile arama yapan ekipler, bugün Abalı'nın cansız bedenini en son evinden 3 kilometre uzakta odun toplarken görüldüğü yerden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki ormanda dikenli çalıların içinde olduğunu tespit etti. Ekipler, Abalı'nın cansız bedeninin yabani hayvanlarca kısmen parçalandığını belirledi. Abalı'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri sonrası Abalı'nın cenazesi köy camiinde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Yabani Devrek Olaylar İnsan Hakları Yaşam Güncel Haberler

Masada birbirinden kritik konu başlıkları var! Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor

Masada birbirinden kritik konu başlıkları var! Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor

 İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi

 Didim'de atık suyu denize boşaltan otele 1 milyon liradan fazla para cezası

Didim'de atık suyu denize boşaltan otele 1 milyon liradan fazla para cezası

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti

Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title